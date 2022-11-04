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Стефен Карри – о 4-м поражении подряд: «Уорриорз» в непривычном режиме»

Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри рассказал о настроении в команде после поражения от «Мэджик» (129:130), которое стало для действующих чемпионов четвертым подряд.

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