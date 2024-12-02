Завершилось главное игровое событие года в России – РЭД ЭКСПО 2024 С 28 ноября п...

Завершилось главное игровое событие года в России – РЭД ЭКСПО 2024С 28 ноября по 1 декабря в “Крокус Экспо” прошла международная игровая выставка РЭД ЭКСПО, ставшая крупнейшим событием в игровой индустрии за последние пять лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)