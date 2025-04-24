МИД КНР: США должны вести диалог с Китаем на основе равенства, уважения и взаимной выгоды

Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ -- Американская сторона должна вместо угроз и шантажа, напротив, вести диалог с Китаем на основе равенства, уважения и взаимной выгоды, если она действительно желает путем диалога и переговоров решать вопросы, связанные с тарифами, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.