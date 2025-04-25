В Стамбуле ожидается мощное землетрясение: опубликованы прогнозы по разрушениям

СТАМБУЛ, 25 апреля, ФедералПресс. Ожидаемое в районе Стамбула мощное землетрясение может охватить всю территорию Мраморного региона, где проживает более 25 миллионов человек, предупредил профессор сейсмологии Халюк Эйидоган, входящий в Совет ученых при мэрии Стамбула по вопросам землетрясений.