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ФедералПресс

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В Стамбуле ожидается мощное землетрясение: опубликованы прогнозы по разрушениям

В Стамбуле ожидается мощное землетрясение: опубликованы прогнозы по разрушениям

СТАМБУЛ, 25 апреля, ФедералПресс. Ожидаемое в районе Стамбула мощное землетрясение может охватить всю территорию Мраморного региона, где проживает более 25 миллионов человек, предупредил профессор сейсмологии Халюк Эйидоган, входящий в Совет ученых при мэрии Стамбула по вопросам землетрясений.

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