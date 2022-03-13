Вечерняя Москва

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Выход из холодного плена: метеоролог рассказала, когда в Москву придет весна

Выход из холодного плена: метеоролог рассказала, когда в Москву придет весна

Аномальные холода в столичном регионе, вызванные ультраполярным вторжением, подошли к концу. На предстоящей неделе столбики термометров будут повышаться, и средняя температура достигнет показателей, которые соответствуют климатической весне.

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