Байден встретился с Зеленским, а СМИ США заявили об «угасании звёздной силы» главы киевского режима на Капитолийском холме

В США состоялась встреча Джо Байдена с Зеленским, на которую последний делал особую ставку. Для Зеленского, который перед встречей старался сфотографироваться как можно с большим числом американских конгрессменов, было важно заручиться поддержкой со стороны формального главы Белого дома для воплощения так называемого «плана победы».
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