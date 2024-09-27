НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

18 подписчиков

Байден встретился с Зеленским, а СМИ США заявили об «угасании звёздной силы» главы киевского режима на Капитолийском холме

Байден встретился с Зеленским, а СМИ США заявили об «угасании звёздной силы» главы киевского режима на Капитолийском холме

В США состоялась встреча Джо Байдена с Зеленским, на которую последний делал особую ставку. Для Зеленского, который перед встречей старался сфотографироваться как можно с большим числом американских конгрессменов, было важно заручиться поддержкой со стороны формального главы Белого дома для воплощения так называемого «плана победы».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх