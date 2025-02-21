Природа постоянного магнита Природа постоянного магнитаОськин ВикторИнженер-электрикпенсионерЧтобы понять, как действует постоянный магнит, необходимо вспомнить об открытиях, сделанных в прошлом веке величайшими учёными.
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