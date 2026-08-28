Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с отключением газа

Чтобы не попасться на уловку, специалисты советуют заранее проверять графики планового обслуживания газового оборудования Мошенники начали выдавать себя за сотрудников газовых служб и управляющих компаний, чтобы навязывать жильцам дорогостоящий ремонт оборудования.