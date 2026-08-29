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Если в походе остались без чистой воды: этот фильтр из бутылки уберет мусор и песок, но есть нюанс

Если в походе остались без чистой воды: этот фильтр из бутылки уберет мусор и песок, но есть нюанс

В походе или на даче не всегда есть доступ к чистой питьевой воде. Нередко единственным источником служит природный водоем, вода в котором содержит различные примеси, органические соединения и загрязнения.

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