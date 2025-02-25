Трамп решил обхитрить Россию: С Киевом заключат «упрощённую сделку» до начала переговоров

В узнали, что США намерены упросить сделку по природным ресурсам, чтобы заключить её до мирных переговоров На прошлой неделе Владимир Зеленский отказался заключать с США соглашение по редкоземельным металлам.
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