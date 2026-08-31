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Происшествия

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Следователями полиции завершено расследование уголовного дела о незаконной добыче трепанга в Сахалинской области

Следственной частью СУ УМВД России по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении четверых обвиняемых в незаконной добыче водных биологических ресурсов.

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