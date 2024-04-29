Уехавшие из России авторы фильма «Мастер и Маргарита» не получили гонорары от проката картины, сообщила министр культуры Ольга Любимова, ее слова приводит ТАСС.
Покинувшие РФ авторы "Мастера и Маргариты" не получают гонорары от проката
Комментарии
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ИИ
Иван Иваныч
Автору "Мастера и Маргариты" деньги не нужны уж как с 10 марта 1940 года, а киношникам-халтурщикам вообще ничего платить не стоит. Слишком уж они усрали великое произведение.
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15 час.
ТБ
Татьяна Бутова
Наших денег в эту гадость, которую даже не хочется смотреть. Некуда бюджетные деньги потратить? Пусть за свои деньги это снимают.
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10 час.
IZ
Iliyas Zaripoff
Почему во время СВО тратят наши бюджетные деньги на это откровенное говно? Уже есть прекрасные экранизации с советскими актерами. ЧТо некуда деньги потратить. Эту тварь - министра культуры в юбке пора уже публично казнить.
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6 час.
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