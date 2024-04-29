Картина дня. Фи...
ГлавнаяНовостиСтатьиКупить акцииФинансыКонтакты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Картина дня. Финансы

46 125 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Iliyas Zaripoff
    Почему во время СВО тратят наши бюджетные деньги на это откровенное говно? Уже есть прекрасные экранизации с советски...Покинувшие РФ авт...
  • Iliyas Zaripoff
    Отмечая ее фамилию и происхождение, можно сделать вывод, что ей подобные твари без родины и без привязанности, присас...«Замечательная ду...
  • Iliyas Zaripoff
    Я до сих пор удивляюсь, что Израиль бомбит ракетами Ливан, Турцию, Ирак, пытается по Йемену выстрелить и почему-то "о...Экс-чиновник Мино...

Покинувшие РФ авторы "Мастера и Маргариты" не получают гонорары от проката

Покинувшие РФ авторы "Мастера и Маргариты" не получают гонорары от проката

Уехавшие из России авторы фильма «Мастер и Маргарита» не получили гонорары от проката картины, сообщила министр культуры Ольга Любимова, ее слова приводит ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИИ
Иван Иваныч
Автору &quot;Мастера и Маргариты&quot; деньги не нужны уж как с 10 марта 1940 года, а киношникам-халтурщикам вообще ничего платить не стоит. Слишком уж они усрали великое произведение.
Ответить
15 час.
ТБ
Татьяна Бутова
Наших денег  в эту гадость, которую даже не хочется смотреть. Некуда  бюджетные деньги потратить? Пусть за свои деньги это снимают.
Ответить
10 час.
IZ
Iliyas Zaripoff
Почему во время СВО тратят наши бюджетные деньги на это откровенное говно? Уже есть прекрасные экранизации с советскими актерами. ЧТо некуда деньги потратить. Эту тварь - министра культуры в юбке пора уже публично казнить.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх