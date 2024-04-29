Покинувшие РФ авторы "Мастера и Маргариты" не получают гонорары от проката

ИИ Иван Иваныч Автору "Мастера и Маргариты" деньги не нужны уж как с 10 марта 1940 года, а киношникам-халтурщикам вообще ничего платить не стоит. Слишком уж они усрали великое произведение.

ТБ Татьяна Бутова Наших денег в эту гадость, которую даже не хочется смотреть. Некуда бюджетные деньги потратить? Пусть за свои деньги это снимают.