Новое исследование раскрывает детали скрещивания неандертальцев с современными людьми

Учёные из Калифорнийского университета в Беркли и Института эволюционной антропологии Макса Планка (MPI-EVA) провели масштабное исследование, которое позволило уточнить временные рамки и характер взаимодействия между современными людьми и неандертальцами.
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