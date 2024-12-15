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Новое исследование раскрывает детали скрещивания неандертальцев с современными людьми

Новое исследование раскрывает детали скрещивания неандертальцев с современными людьми

Учёные из Калифорнийского университета в Беркли и Института эволюционной антропологии Макса Планка (MPI-EVA) провели масштабное исследование, которое позволило уточнить временные рамки и характер взаимодействия между современными людьми и неандертальцами.

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