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Чемпионат России по волейболу. 8-й тур. Казанский «Зенит» обыграл «Белогорье», «Нова» встретится с АСК и другие матчи

С 16 по 20 ноября проходят матчи восьмого тура мужского чемпионата России по волейболу. Казанский «Зенит» обыграл «Белогорье» (3-0), «Нова» встретится с АСК.

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