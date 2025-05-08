В Петербурге задержана Дарья Хейкинен*, глава штаба Надеждина

Она была признана иностранным агентом летом 2023 года В Санкт-Петербурге полиция задержала Дарью Хейкинен*, главу петербургского штаба кандидата в президенты РФ Бориса Надеждина на выборах 2024 года, которая также включена в реестр иностранных агентов, сообщает РБК Петербург.