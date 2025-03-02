Neva.Today
ГлавнаяГородские новостиХроника происшествийЛента новостей
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Neva.Today

8 895 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • aleksandr kuzmin
    В годы моей юности в Ленинграде висели плакаты : «Товарищ, будь культурным, бросай окурки в урны» Мусор на улицах и в...В центре Петербур...
  • Belitskyi Belitskyi
    сколько все-таки неадекватов в странеВ Петербурге заде...
  • Grandad
    Автор знает значения слова прелюбодеяние?Полиция задержала...

Пятилетний петербуржец приходит с детсада со сломанным носом уже во второй раз

Пятилетний петербуржец приходит с детсада со сломанным носом уже во второй раз

Странные вещи происходят в детсаду в Адмиралтейском районе, в котором пятилетний малыш уже во второй раз возвращается из учреждения с разбитым носом, а его обидчику заклеивают рот скотчем и бьют телефоном.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх