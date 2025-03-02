Пятилетний петербуржец приходит с детсада со сломанным носом уже во второй раз

Странные вещи происходят в детсаду в Адмиралтейском районе, в котором пятилетний малыш уже во второй раз возвращается из учреждения с разбитым носом, а его обидчику заклеивают рот скотчем и бьют телефоном.
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