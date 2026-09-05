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Пчелы переезжают в город: россияне обустраивают пасеки на балконах и крышах

Пчелы переезжают в город: россияне обустраивают пасеки на балконах и крышах

По данным Росстата, за последние десять лет число пчелиных семей в России сократилось почти на миллион: с 3,4 миллиона в 2015 году до 2,5 миллиона в 2025-м.

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