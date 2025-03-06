Глава Следкома — за крайнюю меру. Что может заставить Россию вернуться к смертной казни

Свободная Пресса Корреспондент ТАСС задала Александру Бастрыкину вопрос: «Не настало ли время подумать о возращении смертной казни хотя бы на территориях, где проводится СВО или контртеррористические операции? — Логика применения смертной казни на указанных вами территориях или в местах проведения контртеррористических операций построена исходя из высокой общественной опасности преступлений, совершаемых украинскими боевиками и иными лицами.