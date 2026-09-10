ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 676 подписчиков

С детьми — нет! Вся правда о жизни в Беларуси от белоруса

С детьми — нет! Вся правда о жизни в Беларуси от белоруса

Многие сейчас задумываются о переезде в Беларусь. Картинка красивая: чистота, порядок, батька, сельское хозяйство — красота.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Воропаева Нина
Воропаева Нина

Всё правильно,если деньги выделяются, значит надо всё контролировать, иначе, будет бардак. Дети под надёжной защитой. Если родители нормальные, законопослушные, им нечего бояться. У нас тоже опека проверяет каждый рубль, потраченный на ребёнка, но в Беларуси всё-таки строже.

Профиль пользователя Владимир Акулов
Владимир Акуловизменено

Знаю  одну  небогатую    семью  в  Бресте  ...То  есть  3  семьи  ,  живущие  в  3-х  комн  квартире...Дед  ,  баба  ,  2  их  сына  женились  и  родили  3  внуков...Все  живут  вместе  в  разных  комнатах...А  холодильник  на  общей  кухне  всего  один  !..Бывает  еда  ,  которую  *молодые*  готовят  отдельно  не  влезает  в  общий  холодильник...И  кто-то  непутевый  оставил  еду  в  своей  теплой  комнате  в  шкафу  для  одежды  !!  И  как  раз  пришла  *комиссия*из  школы    с  проверкой  условий  жизни  детей...Нашли  испорченную  еду  в  шкафу  !...Комиссия  утроила  скандал...После  этого  жильцы  так  не  делают...Думаю  ,  что  это  очень  хорошо  ...Государство  выделяет  деньги  на  детей  и  проверяет  семьи ...

Профиль пользователя F I
F Iизменено

Кузина с двумя детьми, а давно уже и с внуками живет в Минске... У них в 20214 году гостила, когда внуки учились в школе. Ничего из ряда вон не слышала, не видела. Внуки занимались спортом, сейчас младший учится в ВУЗе, старшая закончила академию и т. п., и т. д. Жаль, не очень понятны подробности, т. к. давно уже сложности с интернетом и интерес к сестре, тяжело переболевшей ковидом. Подтверждаю, очень чисто на улицах городов и деревень, отличные дороги и трассы и т. п. На удивление все здания отштукатурены, окрашены даже заборы, иначе штраф) С утра до ночи и в городе, и в деревне стрекот газонокосилок, на трассах вдоль обочины всюду рабочие, собирающие мусор и скашивающие бурьян... Чисто там, где убирают!)