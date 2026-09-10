С детьми — нет! Вся правда о жизни в Беларуси от белоруса

Многие сейчас задумываются о переезде в Беларусь. Картинка красивая: чистота, порядок, батька, сельское хозяйство — красота.
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Всё правильно,если деньги выделяются, значит надо всё контролировать, иначе, будет бардак. Дети под надёжной защитой. Если родители нормальные, законопослушные, им нечего бояться. У нас тоже опека проверяет каждый рубль, потраченный на ребёнка, но в Беларуси всё-таки строже.
Знаю одну небогатую семью в Бресте ...То есть 3 семьи , живущие в 3-х комн квартире...Дед , баба , 2 их сына женились и родили 3 внуков...Все живут вместе в разных комнатах...А холодильник на общей кухне всего один !..Бывает еда , которую *молодые* готовят отдельно не влезает в общий холодильник...И кто-то непутевый оставил еду в своей теплой комнате в шкафу для одежды !! И как раз пришла *комиссия*из школы с проверкой условий жизни детей...Нашли испорченную еду в шкафу !...Комиссия утроила скандал...После этого жильцы так не делают...Думаю , что это очень хорошо ...Государство выделяет деньги на детей и проверяет семьи ...
Кузина с двумя детьми, а давно уже и с внуками живет в Минске... У них в 20214 году гостила, когда внуки учились в школе. Ничего из ряда вон не слышала, не видела. Внуки занимались спортом, сейчас младший учится в ВУЗе, старшая закончила академию и т. п., и т. д. Жаль, не очень понятны подробности, т. к. давно уже сложности с интернетом и интерес к сестре, тяжело переболевшей ковидом. Подтверждаю, очень чисто на улицах городов и деревень, отличные дороги и трассы и т. п. На удивление все здания отштукатурены, окрашены даже заборы, иначе штраф) С утра до ночи и в городе, и в деревне стрекот газонокосилок, на трассах вдоль обочины всюду рабочие, собирающие мусор и скашивающие бурьян... Чисто там, где убирают!)