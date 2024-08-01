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Готовится к внесению...

Готовится к внесению...

"Сейчас готовится к внесению законопроект, который наделит корпоративные службы безопасности компаний ТЭК правом использования РЭБ для воздействия на бортовые приемники сигналов систем навигации  БПЛА" А быстро тут.

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