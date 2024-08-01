"Сейчас готовится к внесению законопроект, который наделит корпоративные службы безопасности компаний ТЭК правом использования РЭБ для воздействия на бортовые приемники сигналов систем навигации БПЛА" А быстро тут.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии