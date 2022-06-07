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После громкого скандала почтовая служба США переходит на электровелосипеды

После громкого скандала почтовая служба США переходит на электровелосипеды

Почтовая служба США (USPS) проводит испытания электровелосипедов американского производства для доставки почты.

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