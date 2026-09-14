На Кубани многодетную мать отправят в колонию за миллионный долг по алиментам

На Кубани многодетную мать отправят в колонию за миллионный долг по алиментамБолее миллиона рублей задолжала по алиментам жительница Ейского района.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Срочно: перестано...
- «Колхоз ваш Красн...
- «Не пей вина, Гер...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым