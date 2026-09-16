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Аргументы и Факты

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Подводный удар по ВСУ в Одессе: новое оружие РФ вызвало ужас в Киеве и НАТО

Подводный удар по ВСУ в Одессе: новое оружие РФ вызвало ужас в Киеве и НАТО

После блокировки российскими силами Днепро-Бугского лимана основным оставшимся морским логистическим путём для доставки вооружения и других грузов для ВСУ остаётся Одесса.

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