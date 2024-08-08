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Пашинян решил проучить Кремль своей армией

Пашинян решил проучить Кремль своей армией

КОТ  КОСТЯН Аэродром «Звартноц» перешел под контроль армянских военных. Звучит громко и именно так подается в местной прессе, а по сути ничего не произошло.

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Комментарии
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Валентина Власова
Поддерживаю,всех армян забрать в Армению на защиту армянских территорий,а то пашинян и их продаст амерам.
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2 час.
Сергей Кочегаров
Их национальная черта характера - паскудство. Сколько лет они старались укрыться от персов и турок российским щитом. Сколько лет тащили на себя наше одеяло? Укрылись, согрелись, а хотелки всё растут...  Обнаглели до такой степени, что &quot;не хочу быть дворянкой столбовою, а хочу быть царицею морскою&quot;... И пошёл шантаж. &quot;С персами и с турками нам было лучше, чем с русскими. Русские вон из Армении... Или дайте пожрать и денег нахаляву&quot;. Считаю просто необходимо вернуть наших военных и всех специалистов домой. Пусть милуются с персами и турками, а границы их пусть зеля с макароном охраняют.
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32 мин.
Елена Александровна
Дружбы народов надёжный оплот... ну ничего - Бог не ермошка, видит немножко! 3 039 700 население этой маленькой страны, в России армян 2,5 миллиона. Армянский батальон “Арбат” доблестно защищает Россию в СВО. А пашинян дерьмо!
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7 мин.

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