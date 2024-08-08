Пашинян решил проучить Кремль своей армией

Сергей Кочегаров

Их национальная черта характера - паскудство. Сколько лет они старались укрыться от персов и турок российским щитом. Сколько лет тащили на себя наше одеяло? Укрылись, согрелись, а хотелки всё растут... Обнаглели до такой степени, что "не хочу быть дворянкой столбовою, а хочу быть царицею морскою"... И пошёл шантаж. "С персами и с турками нам было лучше, чем с русскими. Русские вон из Армении... Или дайте пожрать и денег нахаляву". Считаю просто необходимо вернуть наших военных и всех специалистов домой. Пусть милуются с персами и турками, а границы их пусть зеля с макароном охраняют.