КОТ КОСТЯН Аэродром «Звартноц» перешел под контроль армянских военных. Звучит громко и именно так подается в местной прессе, а по сути ничего не произошло.
Пашинян решил проучить Кремль своей армией
Комментарии
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ВВ
Валентина Власова
Поддерживаю,всех армян забрать в Армению на защиту армянских территорий,а то пашинян и их продаст амерам.
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2 час.
Сергей Кочегаров
Их национальная черта характера - паскудство. Сколько лет они старались укрыться от персов и турок российским щитом. Сколько лет тащили на себя наше одеяло? Укрылись, согрелись, а хотелки всё растут... Обнаглели до такой степени, что "не хочу быть дворянкой столбовою, а хочу быть царицею морскою"... И пошёл шантаж. "С персами и с турками нам было лучше, чем с русскими. Русские вон из Армении... Или дайте пожрать и денег нахаляву". Считаю просто необходимо вернуть наших военных и всех специалистов домой. Пусть милуются с персами и турками, а границы их пусть зеля с макароном охраняют.
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32 мин.
Елена Александровна
Дружбы народов надёжный оплот... ну ничего - Бог не ермошка, видит немножко! 3 039 700 население этой маленькой страны, в России армян 2,5 миллиона. Армянский батальон “Арбат” доблестно защищает Россию в СВО. А пашинян дерьмо!
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7 мин.
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