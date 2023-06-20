smi.today

4 398 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Медведев
    Видно думала,что в сказку попала,а оно вон как вышло.Наш отец часто любил повторять:"Ум с дырками,и попикивает".Здесь...Зара откровенно р...
  • Владимир Алтайцев
    что теперь  жаловаться, коли сама  зхнала, что выходит замуж за мажорика, для  которого люди мусор, как и для  его ма...Зара откровенно р...
  • владимир новиков
    Да было дело! бабахало канкретно и долго!Рогов: В городе З...

Актрису Людмилу Зайцеву затравили после выхода мелодрамы «Маленькая Вера»

Актрису Людмилу Зайцеву затравили после выхода мелодрамы «Маленькая Вера»

В рамках Открытого отечественного фестиваля патриотического кино «Малая Земля», который состоялся в Новороссийске, актриса Людмила Зайцева рассказала о том, как ее затравили после выхода кинокартины «Маленькая Вера» режиссёра Василия Пичула.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх