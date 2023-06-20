Актрису Людмилу Зайцеву затравили после выхода мелодрамы «Маленькая Вера»

В рамках Открытого отечественного фестиваля патриотического кино «Малая Земля», который состоялся в Новороссийске, актриса Людмила Зайцева рассказала о том, как ее затравили после выхода кинокартины «Маленькая Вера» режиссёра Василия Пичула.