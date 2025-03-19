🏫 В Крыму создали около 8 тысяч школьных мест с 2014 года Также за 11 лет в регионе создано более 44,5 тысячи дополнительных мест в детских садах, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.
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🏫 В Крыму создали около 8 тысяч школьных мест с 2014 года Также за 11 лет в регионе создано более 44,5 тысячи дополнительных мест в детских садах, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.