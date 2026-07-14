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«Фасад единства рушится». Почему Болгария покинула «коалицию желающих» и как это повлияет на отправку западных войск на Украину?

«Фасад единства рушится». Почему Болгария покинула «коалицию желающих» и как это повлияет на отправку западных войск на Украину?

Выход Болгарии из числа участников «коалиции желающих» по отправке воинского контингента на Украину, а также отказ Италии от участия в учениях объединения стали проявлением кризиса формата и приведут к аналогичному решению со стороны других стран.

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