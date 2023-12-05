Александр ГРИШИН Фото: REUTERS Вот только этого нищей и несчастной Украине и не хватало. Мало ей и ее населению уже тысяч гектар под новые кладбища для военных, превративших мобилизацию в могилизацию и подводящих под ней итоговую черту, так "верные" западные "союзники" приготовили ей новую напасть.
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