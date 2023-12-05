"Верные" западные "союзники" приготовили Украине новую напасть.

Александр ГРИШИН Фото: REUTERS Вот только этого нищей и несчастной Украине и не хватало. Мало ей и ее населению уже тысяч гектар под новые кладбища для военных, превративших мобилизацию в могилизацию и подводящих под ней итоговую черту, так "верные" западные "союзники" приготовили ей новую напасть.