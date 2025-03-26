В стиле 90-х годов. В Сочи бизнесмен расстрелял свою партнёршу, требуя возврата долга

Предприниматель на чувствах протаранил витрину магазина и также ранил мужа бизнес-леди.Стало известно о том, что краснодарский предприниматель во время конфликта застрелил бизнес-партнёршу и протаранил на джипе витрину мясного магазина, скрывшись с места происшествия.
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