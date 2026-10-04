Мужчину застрелили на поминках в Лондоне

www.globallookpress.com/Stephen Lock/Keystone Press Agency В Лондоне в результате стрельбы на поминальной службе, произошедшей 2 октября, погиб 40-летний мужчина.
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