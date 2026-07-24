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В Москве в парке «Зарядье» проведут пяти­недельный фестиваль искусств

В Москве в парке «Зарядье» проведут пяти­недельный фестиваль искусств

Фестиваль «Культурный город» пройдёт в московском парке «Зарядье» с 1 августа по 6 сентября. В программу войдут концерты классической и джазовой музыки, балетные и оперные постановки, хореографические номера и поэтические выступления.

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