Фестиваль «Культурный город» пройдёт в московском парке «Зарядье» с 1 августа по 6 сентября. В программу войдут концерты классической и джазовой музыки, балетные и оперные постановки, хореографические номера и поэтические выступления.
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