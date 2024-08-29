Мирошник: есть данные о сексуальном насилии ВСУ над жителями Курской области

REUTERS/Viacheslav Ratynskyi Украинские наемники и радикалы применяли сексуальное насилие в отношении мирных жителей Курской области, сообщил в беседе с РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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