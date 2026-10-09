📹❗️В распространяемом видео объективного контроля зафиксировано уничтожение украинского БПЛА-приманки «Майя» огнем 30-мм зенитного артиллерийского комплекса ЗАК-30 «Цитадель» с расстояния 900 м.
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