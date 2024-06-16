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Индийцы пообещали накормить россиян своей картошкой

Индийцы пообещали накормить россиян своей картошкой

Россельхознадзор "порадовал" россиян, что Индия собирается поставлять в Россию картошку! То есть овощ, который давным давно выращивается в России, но теперь нас будут "потчевать" ещё и индийской картошкой тоже! Также индийцы согласились кормить нас своими гранатами и здесь всё понятно - всё-таки это южный фрукт и почему бы его не поставлять в РФ дополнительно? Ну и в сообщении Россельхознадзора по данному поводу сказано, что Индия.

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