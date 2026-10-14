Магнитогорец пойдет под суд за убийства и 23 эпизода насилия над детьми

Жителю Магнитогорска также вменяют разбойное нападение и убийство пожилой женщины в Калуге в 1996 году, а также убийства двух детей в 2004 и 2008 годах.
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