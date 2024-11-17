Подоляк: Зеленский подготовил «План стойкости» для поднятия боевого духа страны

Владимир Зеленский обещал представить «План стойкости», который направлен на мобилизацию экономики и общественных настроений в стране, сообщает Михаил Подоляк, советник главы офиса главы киевского режима.
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