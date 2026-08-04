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В Петербурге открылась выставка достижений Петроградского района

В Петербурге открылась выставка достижений Петроградского района

Ключевые достижения Петроградского района Северной столицы презентовали на специальной выставке. Экспозиция является частью городского проекта "Мой Петербург" и располагается в здании районной администрации, сообщила пресс-служба Смольного во вторник, 4 августа.

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