В Петербурге открылась выставка достижений Петроградского района

Ключевые достижения Петроградского района Северной столицы презентовали на специальной выставке. Экспозиция является частью городского проекта "Мой Петербург" и располагается в здании районной администрации, сообщила пресс-служба Смольного во вторник, 4 августа.
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