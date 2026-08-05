Теракт против директора военного завода России выложен на видео

Против гендиректора «Уралдронзавода» Владимира Ткачука был совершен теракт — под его автомобиль Mercedes было подложено взрывное устройство, когда он находился около Екатеринбурга, соответствующие кадры видео были выложены 5 августа в Telegram — канале E1.
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