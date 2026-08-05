smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 588 подписчиков

Теракт против директора военного завода России выложен на видео

Теракт против директора военного завода России выложен на видео

Против гендиректора «Уралдронзавода» Владимира Ткачука был совершен теракт — под его автомобиль Mercedes было подложено взрывное устройство, когда он находился около Екатеринбурга, соответствующие кадры видео были выложены 5 августа в Telegram — канале E1.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии