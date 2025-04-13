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Царьград

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Каролина уверенно обыгрывает Рейнджерс: Орлов и Панарин в центре внимания

Каролина уверенно обыгрывает Рейнджерс: Орлов и Панарин в центре внимания

Команда «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче НХЛ со счётом 7:3. Дмитрий Орлов и Артемий Панарин выделились результативными передачами.

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