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Мошенники на семь миллионов обобрали россиян, которые хотели помочь бойцам СВО

Мошенники на семь миллионов обобрали россиян, которые хотели помочь бойцам СВО

Пермские мошенники обманули неравнодушных россиян на семь миллионов рублей. Вопиющая история произошла в одном из популярных мессенджеров, где злоумышленники создали профиль и вели его от имени главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян.

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