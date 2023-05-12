Мошенники на семь миллионов обобрали россиян, которые хотели помочь бойцам СВО

Пермские мошенники обманули неравнодушных россиян на семь миллионов рублей. Вопиющая история произошла в одном из популярных мессенджеров, где злоумышленники создали профиль и вели его от имени главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян.
Пермские мошенники обманули неравнодушных россиян на семь миллионов рублей. Вопиющая история произошла в одном из популярных мессенджеров, где злоумышленники создали профиль и вели его от имени главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян.
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