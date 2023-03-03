Сказка для двоих

186 474 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Marylin
    А ведь точноРазница культуры ...
  • Элеонора Коган
    К сожалению, это верно. Безграмотность сейчас вопиющая, на каждом шагу встречаются такие опусы.Эра, эпоха, чудов...
  • Александр Иванов
    Все это фигня, а вот безграмотных с дипломами это громадная государственная проблема!!Эра, эпоха, чудов...

Как поставить человека на место?

Как поставить человека на место?

Один мужчина в 37 лет встретил своего отца. Не праотца, нет, это было бы слишком жестоко. Там просто была давняя история обманутой деревенской девушки, которую перспективный кавалер оставил беременной, и отправился покорять городские вершины.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх