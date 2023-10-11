Собянин: Правительство Москвы одобрило проект бюджета на 2024–26 годы

Часть средств отдадут на повышение пособий и выплат гражданам старшего поколения Очередной пост в Телеграм-канале градоначальника сегодня посвящен формированию проекта городского бюджета Москвы на 2024–2026 годы.
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