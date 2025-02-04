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На пляжах Анапы зафиксированы новые выбросы мазута

На пляжах Анапы зафиксированы новые выбросы мазута

Новые выбросы мазута обнаружены на пляжах в нескольких районах Анапы (Краснодарский край). По данным оперативного штаба, «повторные выбросы фракций мазута разной интенсивности утром обнаружили на пляжах в нескольких районах курорта», очистка побережья продолжается.

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