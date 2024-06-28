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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Сергей Селин высказался об иностранных агентах, которые поливают грязью Россию

Актер Сергей Селин сказал, что думает о сбежавших звездах. Артист, исполняющий роль старшего лейтенанта милиции Дукалиса в сериале, высказал своё мнение о поведении двух артистов, которые два года назад покинули Россию.

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