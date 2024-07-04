Полковник Макгрегор: в США начнется война из-за ситуации на границе с Мексикой

Закрытие границы не поможет США избежать войны с Мексикой. Конфликт спровоцируют наркокартели и ячейка ливанского движения «Хезболла», заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Deep Dive.
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