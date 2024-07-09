Во дворах Ялты и посёлков установили теннисные столы

Четыре теннисных стола установили в Ялте, Гаспре, Массандре и Ливадии. Ещё один по многочисленным просьбам появится на набережной, неподалёку от шахматных столов, сообщила глава городской администрации Янина Павленко.
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