Харламов: «Многие смеются от страха. У меня эта реакция происходит на похоронах»

Известный юморист не только сыплет искрометными шутками, есть в его жизни и печальные моменты. Так, не очень давно Гарик потерял близкого родственника, а потом не стало легенды КВН Александра Маслякова, который дал старт его карьере на ТВ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии