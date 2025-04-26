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Харламов: «Многие смеются от страха. У меня эта реакция происходит на похоронах»

Харламов: «Многие смеются от страха. У меня эта реакция происходит на похоронах»

Известный юморист не только сыплет искрометными шутками, есть в его жизни и печальные моменты. Так, не очень давно Гарик потерял близкого родственника, а потом не стало легенды КВН Александра Маслякова, который дал старт его карьере на ТВ.

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