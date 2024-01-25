Apple разрешит пользователям в ЕС скачивать приложения не из App Store

Известия/Зураб Джавахадзе Компания Apple позволит разработчикам предлагать пользователям из стран Евросоюза скачивать приложения не только из магазина App Store и совершать транзакции через внешние сайты, следует из пресс-релиза компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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