Brain Medicine: важнее не длительность сна, а его регулярность

Ученые пришли к выводу, что представление об обязательных восьми часах сна не подтверждается: современные охотники-собиратели спят примерно столько же, сколько жители индустриальных стран, а иногда и меньше.
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