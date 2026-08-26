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Газета.ру

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Brain Medicine: важнее не длительность сна, а его регулярность

Brain Medicine: важнее не длительность сна, а его регулярность

Ученые пришли к выводу, что представление об обязательных восьми часах сна не подтверждается: современные охотники-собиратели спят примерно столько же, сколько жители индустриальных стран, а иногда и меньше.

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