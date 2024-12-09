Добровольная сдача Сирии властями и армией стала неожиданностью только для тех, кто не знает о ситуации в стране.
«Страну сдали». Российские военный рассказал, что происходит в Сирии
Комментарии
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Михалыч
Власти пора задуматься ПОЧЕМУ от нас стали отворачиваться ( Армения, Абхазия, Грузия, Сирия...): или мы на уровне чиновников-исполнителей и жадных олигархов делаем что-то не так или уровень жизни населения в нашей стране не является примером для других стран, или еще что-то. По Сирии стоило прислушиваться к таким специалистам, как Багдасаров, а во внутренней политике пора распрощаться с либерализмом.
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15 час.
Вячеслав Филиппов
Что же мы все время лажаем? Где же наши дипломаты разведка?!!!
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15 час.
Семен Демин
Пока в России правят олигархи и компрадорская буржуазия страна будет всегда проигрывать.
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12 час.
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