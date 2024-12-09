«Страну сдали». Российские военный рассказал, что происходит в Сирии

Михалыч

Власти пора задуматься ПОЧЕМУ от нас стали отворачиваться ( Армения, Абхазия, Грузия, Сирия...): или мы на уровне чиновников-исполнителей и жадных олигархов делаем что-то не так или уровень жизни населения в нашей стране не является примером для других стран, или еще что-то. По Сирии стоило прислушиваться к таким специалистам, как Багдасаров, а во внутренней политике пора распрощаться с либерализмом.