Заноза
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Заноза

14 154 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Пантюхин
    С пиндосами договариваться!!!!???? Да у них правила меняются не смотря на договора, а если изменить невозможно,  они ...Ядерный шантаж: д...
  • Семен Демин
    На Украине будет то же, что было в Ливии и что сейчас в Сирии.Последние события...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Последние события...

«Страну сдали». Российские военный рассказал, что происходит в Сирии

«Страну сдали». Российские военный рассказал, что происходит в Сирии

Добровольная сдача Сирии властями и армией стала неожиданностью только для тех, кто не знает о ситуации в стране.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михалыч
Власти пора задуматься ПОЧЕМУ от нас стали отворачиваться ( Армения, Абхазия, Грузия, Сирия...): или мы на уровне чиновников-исполнителей и жадных олигархов делаем что-то не так или уровень жизни населения в нашей стране не является примером для других стран, или еще что-то. По Сирии стоило прислушиваться к таким специалистам, как Багдасаров, а во внутренней политике пора распрощаться с либерализмом.
Ответить
15 час.
Вячеслав Филиппов
Что же мы все время лажаем? Где же наши дипломаты  разведка?!!!
Ответить
15 час.
Семен Демин
Пока в России правят олигархи и компрадорская буржуазия страна будет всегда проигрывать.
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх